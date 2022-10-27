Сечин заявил о недооценке Западом масштабов российской экономики

Идея «вырезать» Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

«Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались Западом. 2% мирового ВВП — это миф. Если считать не по курсу, а по ППС, то это уже 4–5%. А что, если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран (в Америке это до 70% ВВП)?» — сказал глава «Роснефти».

Он добавил, что «услуги — полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия». При этом доля России в поставках базового сырья достигает 15%, подчеркнул Сечин.

Спикер также отметил, что нефть и газ продолжают быть основным источником энергии в мире, «надежно обеспечивая более 50% мирового спроса». «Еще 36% составляет уголь, и доля его растет», — констатировал он. При этом «накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов приводят к острому дефициту энергоресурсов и росту цены, раскручивая инфляционную спираль по всему миру», заявил глава «Роснефти». Он напомнил о прогнозе J.P. Morgan, согласно которому «при сохранении текущих инвестиционных трендов мировой дефицит энергии, наблюдаемый в 2022 году, к 2030 году вырастет в семь раз». Для ликвидации этого дефицита необходимо ежегодно увеличивать инвестиции в традиционную энергетику в среднем на $100 млрд до 2030 года, в том числе в нефтяную отрасль на $44 млрд, заключил Сечин.

XV Евразийский экономический форум проходит в Баку 27–28 октября. Участники мероприятия обсудят различные вопросы в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций. Глобальной темой форума в этом году стала «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека».