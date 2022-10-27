Зафрахтованное Nord Stream AG судно прибыло в район повреждения «Северного потока»
Зафрахтованное оператором «Северного потока» судно прибыло для обследования газопровода к предполагаемому месту повреждения в водах Швеции. Об этом 27 октября сообщили в Nord Stream AG.
«После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от трех до пяти дней», — говорится в публикации.
Утечка на «Северных потоках» была обнаружена 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в тот день было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.
28 сентября газета Tagesspiegel сообщила, что, согласно предположению немецких спецслужб, после произошедшего ЧП все нитки СП и СП-2 навсегда останутся непригодными для использования.
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, ссылаясь на прозвучавшие в феврале слова президента США Джо Байдена о том, что США «покончат» с «Северным потоком – 2» в случае, если Россия «вторгнется на Украину», предположил, что за инцидентом может стоять Вашингтон. 30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что англосаксы (США и Великобритания) перешли к диверсиям, организовав взрыв на международных газовых магистралях.