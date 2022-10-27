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Ограничения подачи электроэнергии в Одессе могут продлиться до весны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ограничения в потреблении электроэнергии для жителей Одессы и области могут продлиться до весны. Об этом 27 октября заявил генеральный директор ДТЭК «Одесские электросети» Дмитрий Григорьев.

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По его словам, просьба к гражданам о снижении потребления электроэнергии утром и вечером оказалась недостаточной мерой для решения проблемы в регионе.

«Напоминаю, что мы всем говорили, что надо потреблять электроэнергию разумно, и просили снизить потребление утром и вечером, с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Но понимаю, что этого недостаточно», — заявил Григорьев во время брифинга.

Григорьев также добавил, что теперь власти будут готовить круглосуточные графики потребления электроэнергии, которые могут действовать до весны.

25 октября стало известно, что компания «Укрэнерго» ограничила поставки электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей Одессы и Одесской области. Об ограничении поставок электроэнергии также сообщалось во Львовской и Днепропетровской областях.

Ранее в этом месяце «Укрэнерго» временно ограничивала поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления. Местные власти заявили об отключениях света в ряде регионов и призвали жителей запастись водой.

Россия с 10 октября наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, президент упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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