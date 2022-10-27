Самый известный на Ставрополье кот скончался в Невинномысске

В Невинномысске ушел из жизни самый главный кот города. Его также считали самым известным котом всего Ставропольского края.

Животное по кличке Кипиш прожило 13 лет и скончалось от остановки сердца. Об этом сообщили сотрудники администрации Невинномысска, где проживал Кипиш.

На Telegram-канал кота было подписано около 300 человек. В ставшем прощальном посте Кипиш написал, что в последнее время сильно болеет. Он поблагодарил подписчиков за время, проведенное вместе, за еду, заботу и любовь.

NewsTracker напоминает, что Кипиш получил известность в 2021 году после того, как у него появились странички в соцсетях. О животном писали и федеральные СМИ. Кипиш не раз становился героем видеороликов и передач на телевидении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге умер кот Ося, который на протяжении более 15 лет жил в Фонтанном доме, в Музее Анны Ахматовой, и считался его символом и хранителем. Несколько месяцев назад Осю забрала домой одна из сотрудниц музея.