Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин согласился с наличием признаков гражданской войны между Россией и Украиной
Мир
Ограничения подачи электроэнергии в Одессе могут продлиться до весны
Общество
Путин назвал историческим фактом единство россиян и украинцев
Мир
Двух жителей Чехии приговорили к тюремным срокам за высказывания об украинцах
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $95 за баррель впервые с 14 октября
Мир
Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине
Мир
Экс-сенатор США заявил о вине Вашингтона в ЧП на «Северных потоках»
Экономика
Путин указал на укрепление РФ своих позиций в экономике на фоне санкций
Общество
Ночь на 30 октября станет самой теплой в Центральной России за 75 лет
Общество
Путин назвал обезличиванием западную модель сотрудничества
Мир
Путин предложил рассмотреть вопрос изменения структуры ООН и СБ ООН
Общество
Власти переселят жителей четырех сел Белгородской области из-за режима ЧС
Сюжет:

Ночь на 30 октября станет самой теплой в Центральной России за 75 лет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Центральной России ночь на воскресенье будет самой теплой для 30 октября за последние 75 лет. Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в четверг, 27 октября, в своем Telegram-канале.

Период упадка: как пережить резкое наступление осени
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды

«Выходные из-за гигантского североатлантического циклона прогнозируются рекордно теплыми, но ветреными и ненастными — за каждые сутки будет проливаться почти по ведру дождевой воды — до 8 мм. То есть суммарно выпадет до 25% месячной нормы», — написал он.

По словам синоптика, в субботу ночью ожидается от +4 до +9 градусов, днем — от +7 до +12 градусов. А в ночь на воскресенье столбики термометров будут колебаться в Москве от 8 до 10 градусов тепла, передает агентство городских новостей «Москва».

При этом он добавил, что уже во второй половине воскресенья начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый началом вторжения полярного воздуха, штормовым ветром с порывами до 15–20 м/с, обратным суточным ходом температуры и сменой агрегатного состояния осадков.

«Если еще утром в столице будет около 10 градусов тепла, то после полудня показания термометров понизятся до 5–7 градусов тепла, вечером — до пограничного для фазового состояния осадков уровня, от 1 до 3 градусов тепла. Дожди станут переходить в заряды мокрого снега с ухудшением видимости до нескольких километров. Это будет официально первым в текущем сезоне снегом в Москве», — заключил Тишковец.

Ранее в этот день Тишковец предупредил, что в ближайшие дни в Москве будут наблюдаться резкие изменения давления, также известные как барическая пила, передает НСН.

Он уточнил, что ожидаются резкие изменения атмосферного давления с 752 мм рт. ст. в пятницу до 734 мм рт. ст. в воскресенье, а затем снова будет сильный рост, сообщается на сайте kp.ru. Тишковец подчеркнул, что такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

По его словам, 31 октября прекратится глубокая осень и начнется предзимье.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022