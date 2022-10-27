Ночь на 30 октября станет самой теплой в Центральной России за 75 лет
В Центральной России ночь на воскресенье будет самой теплой для 30 октября за последние 75 лет. Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в четверг, 27 октября, в своем Telegram-канале.
«Выходные из-за гигантского североатлантического циклона прогнозируются рекордно теплыми, но ветреными и ненастными — за каждые сутки будет проливаться почти по ведру дождевой воды — до 8 мм. То есть суммарно выпадет до 25% месячной нормы», — написал он.
По словам синоптика, в субботу ночью ожидается от +4 до +9 градусов, днем — от +7 до +12 градусов. А в ночь на воскресенье столбики термометров будут колебаться в Москве от 8 до 10 градусов тепла, передает агентство городских новостей «Москва».
При этом он добавил, что уже во второй половине воскресенья начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый началом вторжения полярного воздуха, штормовым ветром с порывами до 15–20 м/с, обратным суточным ходом температуры и сменой агрегатного состояния осадков.
«Если еще утром в столице будет около 10 градусов тепла, то после полудня показания термометров понизятся до 5–7 градусов тепла, вечером — до пограничного для фазового состояния осадков уровня, от 1 до 3 градусов тепла. Дожди станут переходить в заряды мокрого снега с ухудшением видимости до нескольких километров. Это будет официально первым в текущем сезоне снегом в Москве», — заключил Тишковец.
Ранее в этот день Тишковец предупредил, что в ближайшие дни в Москве будут наблюдаться резкие изменения давления, также известные как барическая пила, передает НСН.
Он уточнил, что ожидаются резкие изменения атмосферного давления с 752 мм рт. ст. в пятницу до 734 мм рт. ст. в воскресенье, а затем снова будет сильный рост, сообщается на сайте kp.ru. Тишковец подчеркнул, что такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
По его словам, 31 октября прекратится глубокая осень и начнется предзимье.