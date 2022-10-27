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Двух жителей Чехии приговорили к тюремным срокам за высказывания об украинцах

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Фото: Getty Images/WIN-Initiative/Neleman
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Суд города Кладно приговорил двух жителей Чехии к тюремным срокам за ненавистнические высказывания в адрес украинцев. Об этом 26 октября сообщила Radio Prague International.

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Томаша Чермака приговорили к шести месяцам лишения свободы, Патрика Тушла — к десяти месяцам. Суд признал их виновными в возбуждении ненависти и клевете на нацию посредством видео, размещенного в социальных сетях.

На слушаниях Тушл заявил, что не считает себя виновным и осуждает действия отдельных националистов, а не всех украинцев в целом. Он извинился за ненормативную лексику, прозвучавшую в видео. Чермак свою вину признал и назвал свои действия ошибкой.

26 сентября The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран, в том числе в Чехии.

Днем ранее стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов.

20 октября на севере Германии неизвестные подожгли приют для беженцев с Украины, находящийся в коммуне Гросс-Штрёмкендорф на федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. С марта 2022 года в здании жили 14 украинских беженцев. Сейчас беженцев разместили в других приютах.

До этого, 17 октября, сообщалось, что в Австрии начались протесты из-за установки полевых палаток для беженцев. Их размещают в таких условиях, так как государственные пункты первичного приема в настоящее время переполнены. В знак несогласия с данными мерами представители местных властей в федеральной земле Верхняя Австрия пригрозили перекрыть автобан. Против установки палаток также выступили в землях Форарльберг и Тироль.

12 октября канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о проблемах в стране из-за наплыва беженцев с Украины. Он отметил, что страна не справляется с огромным наплывом украинских беженцев, которых на данный момент в стране насчитывается уже более 85 тыс.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

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