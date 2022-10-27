Швеция выдала России разыскиваемого за убийство в Калининграде

Культ-личности: из Австрии экстрадировали беглого чиновника Бориса Мазо

Учитывая наличие непогашенной судимости по «делу реставраторов», новое обвинение в хищении средств у Эрмитажа грозит ему лишением свободы на срок до 10 лет