Швеция выдала России разыскиваемого за убийство в Калининграде
Швеция выдала России Умалата Бокова, объявленного в розыск за убийство мужчины в Калининграде. Его доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола, сообщили 27 октября в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее, в марте, Генпрокуратура России направила запрос о выдаче обвиняемого в связи с его задержанием на территории Швеции, который был удовлетворен.
«Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры РФ и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Швеции удалось добиться положительного решения. <...> По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Швеция экстрадируют Умалата Бокова в Россию», — говорится в сообщении.
В этот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что весной текущего года злоумышленник был задержан на территории Швеции после того, как скрылся от следствия, покинув Россию. Осенью 2021 года на основании запроса УМВД России по Калининградской области Бокова объявили в розыск по каналам Интерпола.
По версии следствия, в июне прошлого года Боков ударил ножом в грудь мужчину в жилом доме в Калининграде. Потерпевший был доставлен в больницу, однако позднее он скончался от полученных ранений.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Ранее, 22 сентября, сообщалось, что Россия впервые экстрадировала на родину гражданина Луганской Народной Республики (ЛНР), обвиняющегося в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый скрылся от уголовного преследования и был объявлен в розыск. В мае 2022 года он был задержан российскими правоохранителями в Татарстане. После этого надзорное ведомство ЛНР направило в Россию ходатайство о его выдаче.