Волгоградского водителя осудят за сбитого в пьяном состоянии подростка

В Волгоградской области суд ждет 35-летнего водителя, виновного в смертельном ДТП. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, сбил 15-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на региональное СУ СКР, ДТП произошло поздно вечером в июне этого года. Водитель ВАЗ-21099, двигаясь по Центральной улице в станице Сергиевской Даниловского района, сбил подростка, ехавшего на велосипеде в попутном направлении по краю дороги. Школьник скончался на месте.

Спустя какое-то время водитель сам пришел в полицию и рассказал о случившемся. Сейчас продолжается предварительное следствие. Мужчину заключили под стражу.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело после смертельного ДТП, в котором погибли женщина и ребенок на пешеходном переходе. Водителю Audi A6, который совершил наезд на пешеходов, грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, так как инкриминируемая ему статья относится к категории тяжких преступлений.