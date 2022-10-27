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Захарова отреагировала на публикацию фото израильского паспорта Собчак

Мария Захарова: вчера нас покинуло лишь физическое тело Собчак
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию фотографии израильского паспорта, якобы принадлежащего журналистке Ксении Собчак.

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«Как написано на иврите в «паспорте, которого нет», «страна исхода — Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

При этом она отметила, что завтра исполнится семь месяцев «со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны». По мнению Захаровой, «вчера нас покинуло лишь физическое тело».

Фото израильского паспорта, якобы принадлежащего Собчак, появилось в Сети ранее в этот день. Судя по дате выдачи, она получила его 20 сентября. Статус эмигранта якобы был получен 28 марта 2022 года. Однако в настоящее время подлинность паспорта не подтверждена.

Ранее в этот же день Захарова обвинила Собчак в лицемерии, после того как глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил о том, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту. Представитель российского МИДа отметила, что Собчак полгода высмеивала тех, кто задавал ей вопрос о наличии паспорта или вида на жительство другой страны. И вот ДГБ Литвы ответило за нее, подчеркнула Захарова.

Ранее в этот день Яунишкис заявил, что Собчак находится в Литве как гражданка Израиля, у нее есть израильский паспорт. В связи с этим виза для въезда в страну ей не требуется.

Накануне Собчак уехала в Литву через Белоруссию, предъявив паспорт гражданки Израиля. Одновременно в загородном доме телеведущей в Московской области провели обыск, а ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве.

По данным следствия, он и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский намеревались получить 11 млн рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Так подозреваемой по делу стала и Собчак.

О том, что Собчак стала гражданкой Израиля, в апреле сообщала израильская газета Haaretz со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, дед телеведущей по материнской линии — еврей.

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