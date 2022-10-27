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Экс-сенатор США заявил о вине Вашингтона в ЧП на «Северных потоках»

Экс-сенатор США Блэк заявил о вине Вашингтона в ЧП на «Северных потоках»
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Фото: REUTERS
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За диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», по всей видимости, стоят США. Об этом 27 октября заявил бывший сенатор, полковник американской армии в отставке Ричард Блэк.

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«Моя догадка — это сделали США», — сказал он в эфире YouTube-канала Института Шиллера.

Политик отметил, что организовать подобное из-за технологической сложности могли лишь несколько стран НАТО.

«У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог», — подчеркнул Блэк.

По его словам, мотив совершить диверсию был у многих государств, но у США он наиболее очевиден. Экс-сенатор указал на то, что именно они имеют и средства, и возможность, и мотив.

Также он напомнил, что президент США Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить «Северный поток – 2» в случае «вторжения России на Украину». Блэк осудил эти слова, поскольку Германия и США — союзники, однако Вашингтон готов уничтожить проект, в который Берлин вложил много денег.

«Я патриот, я сотни раз рисковал жизнью ради своей страны, но я обеспокоен тем, какую внешнюю политику ведет моя страна», — заключил он.

Заявление Байдена о том, что в случае, если Россия «вторгнется на Украину», США «покончат» с «Северным потоком – 2», прозвучало 7 февраля. На уточняющий вопрос журналиста о том, как именно Вашингтон планирует осуществить это намерение, глава Белого дома тогда ответил: «Я вам обещаю, мы сможем это сделать».

Утечка на «Северных потоках» была обнаружена 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В тот же день бывший министр иностранных дел Польши Радек Сикорский разместил в Twitter фотографию поверхности моря с поднимающимся со дна газом, сопроводив ее словами: «Спасибо, США».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос, была ли реализована произнесенная им в феврале угроза «покончить» с газопроводом «Северный поток – 2». Ведущий телеканала Fox News Такер Карслон, ссылаясь на те же слова Байдена, предположил, что за инцидентом могут стоять США.

30 сентября президент РФ Владимир Путин констатировал, что англосаксы (США и Великобритания) перешли к диверсиям, организовав взрыв на международных газовых магистралях.

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