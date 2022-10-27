Аналитик объяснил причины пересмотра потолка цен на российскую нефть

Пересмотр потолка цен на российскую нефть может быть связан с предстоящими выборами в конгресс США. Таким образом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в четверг, 27 октября, возможное изменение условий.

По словам эксперта, не само введение потолка, а разговоры о том, сможет ли Россия экспортировать достаточные объемы нефти или не сможет, уже нервируют рынок и подталкивают цены вверх.

«Сейчас говорят, что вкупе с санкциями стран Евросоюза эмбарго на импорт российской нефти, как и потолок цен на нефть, все это вводится в один день и усиливает друг друга. Тогда Россия сократит экспорт, появляются какие-то пессимистичные оценки — кто-то говорит, что на два миллиона баррелей [в сутки] в 2023 году, кто-то говорит, что на один, но в любом случае, это нервирует рынок, толкает цены вверх», — сказал аналитик в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что в интересах демократической партии США в преддверии выборов попытаться понизить цены, которые в последнее время держатся в районе $90 за баррель. А заявления о том, что потолок цен будет довольно высоким — около $60 за баррель, хотя изначально предполагалось, что будет $40, не снимает напряженность с рынка.

«США пытаются повлиять на цену, убрать эту напряженность с потолком цен. Теперь чуть ли не в открытую говорят: «что-то не очень получается, мы, наверное, вообще вводить не будем, а если будем, это совершенно никак не отразится на экспорте российской нефти»», — сказал специалист.

Юшков считает, что Соединенные Штаты хотят убрать напряжение, чтобы никто не гадал, сможет ли Россия вывезти все объемы, которые раньше вывозила. Они пытаются сказать, что все в порядке. С другой же стороны, США понимают, что объективно не получается создать коалицию, чтобы все эти санкции работали.

«Получается, ты вводишь какие-то санкции, а они работать не будут. Это очень опасный прецедент для США, неприятный с имиджевой точки зрения. Поэтому гораздо выгоднее сказать заранее, что это я сам говорю, что эти санкции не обязательны для выполнения, что не кто-то смог обойти или проигнорировать санкции, а я сам не собирался их выполнять», — заключил специалист.

Накануне Bloomberg сообщал, что Вашингтон был вынужден свернуть план по введению потолка цен на нефть из России в его первоначальном виде из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, сейчас Белый дом пересматривает возможные условия в сторону смягчения, передает НСН.

В статье отмечается высокая вероятность того, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз (ЕС) в итоге согласятся на более слабо контролируемый потолок при более высокой цене, чем предусматривалось ранее, сообщается на сайте kp.ru.

Источники также указали, что ввести потолок готовы Австралия и страны «большой семерки», сообщает телеканал «360».

Ранее, 21 октября, агентство Reuters, ссылаясь на источники, написало, что Россия может обойти договоренность стран G7 о вводе предельных цен на нефть благодаря танкерам, которые помогут транспортировать большую часть нефтедобычи. Уточнялось, что существует «теневой флот», которого может хватить России для обхода запретов.

Также автор статьи указал на то, что введение предельных цен на нефть лишит мир 1–2% его мирового предложения как раз в тот момент, когда инфляция растет и надвигается рецессия.

В этот же день Bloomberg сообщил, что США намерены добиваться введения потолка цен на нефть РФ на уровне $60 за баррель. Вашингтон пойдет на это, чтобы сохранить российское топливо на мировом рынке.

При этом 19 октября министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна рассмотрит предложение западных стран о введении предельной цены на нефть из России. Как отметило агентство Reuters, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы уже заключили контракты на поставки российской нефти после 5 декабря, когда предполагается вступление в силу потолка цен.

Как сообщала 14 октября министр финансов США Джанет Йеллен, коллективный Запад в настоящий момент не принял решения по вопросу предельной цены на российскую нефть. Она заявила, что страны ведут поиск оптимального решения.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленной ими стоимости.