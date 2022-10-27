Задержан организатор убийства главы центра «Э» Ингушетии

Правоохранительные органы задержали лидера банды, организовавшего убийство главы Центра по борьбе с экстремизмом по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата. Об этом стало известно 27 октября.

По данным «Известий», задержаны лидер банды Мустафа Белхароев, а также экс-депутат Народного собрания Ингушетии Микаил Алиев и Тхаматхан Зязиков, занимавшиеся ее финансированием.

На счету группировки более 10 преступлений — от вымогательств и разбойных нападений до убийств, в том числе главы Эльджаркиева.

В ходе обысков у участников изъяли целый арсенал оружия — ружья, пистолеты, автоматическое оружие, гранатомет, гранаты и другие боеприпасы.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, работавший нейрохирургом в одной из столичных больниц, были убиты в Москве на улице Академика Анохина 2 ноября 2019 года. Камеры наблюдения зафиксировали, как вооруженный мужчина в маске напал на своих жертв, когда те выходили из машины. Преступник выстрелил в них не менее 10 раз и скрылся вместе с сообщниками.

В августе 2020 года Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, напавшего на Эльджаркиева.

Следствие получило доказательства, что сообщество было создано с целью осуществления террористической деятельности для принуждения правоохранителей к отказу от раскрытия преступлений, совершенных указанной группировкой.

Всего по делу о покушении на убийство и убийстве главы центра «Э» установлены 40 причастных.