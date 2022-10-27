Зеленский подписал закон об увеличении оборонного бюджета на $10 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий поправки в оборонный бюджет страны на 2022 год. Об этом 27 октября сообщил сайт верховной рады.

Закон увеличил финансирование сектора национальной безопасности и обороны на 386,9 млрд гривен ($10,48 млрд). Большая часть средств выделена министерству обороны — 365,2 млрд гривен ($9,89 млрд).

Остальные средства распределены между МВД, службой безопасности Украины (СБУ), главным управлением разведки (ГУР) минобороны, администрацией государственной службы специальной связи и защиты информации, управлением государственной охраны и службой внешней разведки.

Для покрытия расходов будут увеличены государственные внутренние заимствования, для чего был увеличен предельный объем государственного долга на 31 декабря 2022 года.

25 октября во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине Зеленский попросил у Евросоюза (ЕС) $38 млрд на покрытие дефицита бюджета страны. Он заявил, что после начала боевых действий дефицит бюджета составляет $5 млрд ежемесячно. Украинский лидер также упрекнул Европу в задержке выплат.

Тогда же на конференции глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. По ее словам, в 2022 году страна получила от ЕС помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик обвинил Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне. Он указал на то, что просьбы Зеленского становятся ультиматумами, в то время как коллективному Западу при стремительно растущем недовольстве населения всё чаще приходится изыскивать свободные средства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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