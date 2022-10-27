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Сюжет:

Der Spiegel узнал о нежелании немецких военных служить из-за ситуации на Украине

Der Spiegel: всё больше немецких солдат отказываются служить и хотят уволиться из-за конфликта на Украине
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt
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Всё больше немецких солдат отказываются служить и хотят уволиться из-за конфликта на Украине, пишет Der Spiegel.

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Как сообщает автор статьи, ссылаясь на данные министерства обороны Германии, в 2022 году «значительно выросло число лиц, отказывающихся служить по соображениям совести». Если в 2021 году таких случаев было зафиксировано 209, то за первые восемь месяцев 2022-го количество отказов достигло 810.

В бундесвере комментировать ситуацию не стали. Однако немецкий политик Севим Дагделен связал причину отказов со стратегией Берлина в отношении Украины. По его мнению, приведенные цифры «отражают опасения немцев по поводу курса бундестага и военной эскалации».

25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Германия в ближайшие дни передаст Украине новые единицы боевой техники. Он отметил, что следующие реактивные системы залпового огня Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000 будут переданы Украине в ближайшие дни. По его словам, Германия уже передала Украине систему ПРО IRIS-T.

Западные страны начали помогать Украине финансово и материально на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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