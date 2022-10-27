Водоем в парке «Черное озеро» начали осушать в Казани

В Казани начались традиционные работы по осушению водоема в парке «Черное озеро». Об этом сообщает городская дирекция парков и скверов.

«Сначала мы откачаем всю воду, а затем очистим чашу озера от накопившихся за лето грязи и мусора», — говорится в сообщении.

Работы по осушению искусственного водоема проводятся ежегодно и являются традиционными перед приближающейся зимой, уточняет ИА «Татар-информ». Завершить мероприятия планируется в течение двух недель.

В зимнее время на месте водоема будет работать каток.