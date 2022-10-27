Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Испании дважды перепутал Кению с Сенегалом в Найроби
Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Мир
Жителей Молдавии попросили не выходить на улицу в темное время из-за энергокризиса
Мир
Лукашенко призвал «Беллегпром» занять нишу ушедших из страны брендов
Мир
Зафрахтованное Nord Stream AG судно прибыло в район повреждения «Северного потока»
Мир
Der Spiegel узнал о нежелании немецких военных служить из-за ситуации на Украине
Мир
Украина попросила США о поставке ЗРК Avenger
Мир
В Японии указали на истощение США из-за поставок оружия Украине
Мир
Зеленский подписал закон об увеличении оборонного бюджета на $10 млрд
Общество
Задержан организатор убийства главы центра «Э» Ингушетии
Мир
В Гааге активисты попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой»
Происшествия
Украинские боевики третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Сюжет:

В Японии указали на истощение США из-за поставок оружия Украине

Shūkan Gendai: в ближайшее время Киев столкнется с нехваткой оружия из США
0
Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ближайшей зимой Москва может одержать победу над Киевом из-за исчерпания сил военно-промышленного комплекса США, который поставляет вооружение Украине. Об этом в статье для Shūkan Gendai 26 октября написал главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи.

Обещай оружие: Израиль может начать военные поставки Украине
Как изменится политика еврейского государства после ноябрьских выборов в кнессет

По его словам, совсем скоро Украина не сможет получать вооружение из США в прежнем объеме. Тем временем Россия продолжит наращивать темпы военного производства у себя в стране, что станет ключевым фактором в пользу Москвы, пишет автор со ссылкой на аналитиков.

Фудзи отмечает, что запасы США истощены, а производство нового вооружения для Киева может занять у Вашингтона полгода. Более того, срок изготовления некоторых видов оружия исчисляется годами.

В дефиците уже оказались «широко разрекламированные» ПТРК Javelin и РСЗО Himars, «значительная часть которых была уничтожена в боях», уточнил эксперт.

«В течение ближайших месяцев боевые возможности украинской армии значительно снизятся», — заключил автор.

Телеканал Fox News 15 октября также рассказал, что в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как утверждают авторы материала, министр обороны страны Ллойд Остин дал понять, что Соединенные Штаты и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины.

До этого, 10 октября, член палаты представителей США Пол Госар призвал отказаться от помощи Украине, отметив, что его страна ничего не должна киевскому режиму.

В конце сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что некоторые боеприпасы в стране хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022