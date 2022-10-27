В Японии указали на истощение США из-за поставок оружия Украине

Ближайшей зимой Москва может одержать победу над Киевом из-за исчерпания сил военно-промышленного комплекса США, который поставляет вооружение Украине. Об этом в статье для Shūkan Gendai 26 октября написал главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи.

По его словам, совсем скоро Украина не сможет получать вооружение из США в прежнем объеме. Тем временем Россия продолжит наращивать темпы военного производства у себя в стране, что станет ключевым фактором в пользу Москвы, пишет автор со ссылкой на аналитиков.

Фудзи отмечает, что запасы США истощены, а производство нового вооружения для Киева может занять у Вашингтона полгода. Более того, срок изготовления некоторых видов оружия исчисляется годами.

В дефиците уже оказались «широко разрекламированные» ПТРК Javelin и РСЗО Himars, «значительная часть которых была уничтожена в боях», уточнил эксперт.

«В течение ближайших месяцев боевые возможности украинской армии значительно снизятся», — заключил автор.

Телеканал Fox News 15 октября также рассказал, что в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как утверждают авторы материала, министр обороны страны Ллойд Остин дал понять, что Соединенные Штаты и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины.

До этого, 10 октября, член палаты представителей США Пол Госар призвал отказаться от помощи Украине, отметив, что его страна ничего не должна киевскому режиму.

В конце сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что некоторые боеприпасы в стране хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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