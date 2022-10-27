Захарова прокомментировала слова главы МИД Литвы о въезде Собчак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 октября в своем Telegram-канале иронично прокомментировала слова главы МИД Литвы о въезде в страну журналистки Ксении Собчак.

Ранее глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не хотел бы, чтобы Собчак задержалась в стране.

«А что такое?» — сыронизировала Захарова.

27 октября Ландсбергис отметил, что решение о допуске в Литву Собчак может быть пересмотрено. По словам главы МИДа, такие предпосылки могут появиться при оценке угрозы национальной безопасности, исходящей от нахождения иностранного гражданина на территории государства.

В тот же день адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов рассказал о том, что если власти Литвы примут решение о том, что не готовы оставить Собчак в стране из соображений безопасности, ее депортируют в одну из стран, гражданкой которых она является.

Накануне стало известно, что Собчак въехала в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В то же время в загородном доме журналистки в Подмосковье прошел обыск, а ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве.

По версии следствия, он и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский хотели получить 11 млн рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». По информации ТАСС, подозреваемой по делу стала и Собчак.