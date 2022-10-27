Более 10 тыс. москвичей начнут переселение по программе реновации до конца года

10 тыс. москвичей переселят по реновации до конца года. До праздников в эксплуатацию введут 33 многоэтажки. Для строительства новых домов подобрана 561 стартовая площадка. В 17 районах Москвы завершен первый этап работ по программе. Из 86 старых зданий переехало примерно 15 тыс. жителей города. Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 г. Около миллиона москвичей получат новые квартиры.



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