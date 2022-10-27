Лукашенко призвал «Беллегпром» занять нишу ушедших из страны брендов

Нишу ушедших с российского и белорусского рынков иностранных брендов одежды и обуви может занять «Беллегпром». Об этом заявил 27 октября Александр Лукашенко во время совещания по ситуации в легкой промышленности, говорится в сообщении на его сайте.

«На нашем основном рынке — российском. И на внутреннем рынке», — сказал он главе концерна «Беллегпром» Татьяне Лугиной.

По словам Лукашенко, если эта отрасль не поднимется, то «грош ей цена». Росту работы легкой промышленности помех нет, концерн стал монополистом, так как у него отсутствует конкуренция, добавил он.

Президент Белоруссии добавил, что у промышленников есть ткани, швейные машины, персонал, поэтому только от них зависит, «как они развернутся». Он попросил представителей бизнеса сказать властям, какая помощь им требуется, и заверил, что государство во всем поможет.

В июне в ходе встречи с молодыми предпринимателями в Москве президент России Владимир Путин выразил мнение, что ушедшие из России иностранные компании рано или поздно пожалеют о своем решении, потому что в РФ есть большие возможности для развития бизнеса.

Как отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, российский рынок открыт для зарубежных компаний, но преференции получат российские.

Начиная с марта 2022 года сотни международных компаний приостановили или прекратили работу в России и Белоруссии. Были закрыты производства и магазины крупнейших мировых производителей.

Среди ушедших из России компаний — Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу Skoda, BMW, Audi и другие.