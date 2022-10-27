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Эксперт объяснил влияние роста цены дизеля в США на ситуацию с топливом в ЕС

Эксперт Митрахович: увеличение стоимости дизеля в США будет означать, что топливо в Европе тоже будет дорожать
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Фото: Global Look Press/DPA/Christoph Reichwein
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Увеличение стоимости дизеля в США, возможно, будет означать, что и в Европе цена топлива вырастет. Об этом 27 октября рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович, комментируя сообщение Nihon Keizai о том, что попытки американской стороны помочь Евросоюзу справиться с энергокризисом могут привести к усугублению ситуации.

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Эксперт отметил, что в США существует тенденция увеличения стоимости дизеля, запасы топлива находятся на очень низких уровнях, но это не обязательно означает, что будет введен запрет на вывоз из страны нефтепродуктов. Поэтому, по его мнению, пока рано говорить насколько будет запрещен экспорт.

«Другое дело, что можно в принципе считать, что увеличение стоимости дизеля в Америке возможно будет означать, с учетом международной торговли, что и в Европе дизель тоже будет дорожать. Даже если дело не дойдет до запрета на экспорт нефтепродуктов из Америки», — уточнил Митрахович.

Японское издание Nihon Keizai написало, что Соединенные Штаты расширили экспорт энергоресурсов, чтобы компенсировать поставки российской нефти, которой лишились государства Европы. Однако в США возникла нехватка дизельного топлива, которая усугубила инфляцию. По мнению автора статьи, из-за этого Вашингтон может ограничить экспорт нефтепродуктов, что ударит по экономике Евросоюза.

Ранее страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 октября подчеркнул, что Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоносителей в ближайшие 10–20 лет.

Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части российских энергоносителей нанес удар по экономике стран, где теперь поднимаются цены и инфляция зашкаливает.

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