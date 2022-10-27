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Зафрахтованное Nord Stream AG судно прибыло в район повреждения «Северного потока»

Судно оператора трубопровода прибыло к месту повреждения «Северного потока»
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в экономической зоне Швеции. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в пресс-службе оператора.

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«После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от трех до пяти дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в части обследования участка газопровода, который находится в исключительной экономической зоне Дании, Nord Stream AG продолжает ожидать решения властей о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений.

Ранее в этот день в ВМС Швеции подтвердили прибытие судна под флагом РФ в район диверсии. Глава отдела связи ВМС страны Йимми Адамссон уточнил, что в этом районе также находятся несколько шведских военных кораблей.

Накануне Вооруженные силы (ВС) Швеции сообщили, что в течение текущей недели будут проводить дополнительное обследование морского дна в районе диверсии на газопроводах. Как отмечалось, обследование проводится по собственной инициативе вооруженных сил и не является частью уголовного расследования.

Разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной нитки «Северного потока – 2» вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября. В результате было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию на СП. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по его словам, удивит многих в европейских странах.

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