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Украина попросила США о поставке ЗРК Avenger

Foreign Policy: Украина попросила США о поставке ЗРК Avenger
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Фото: The U.S. National Archives
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Украина направила запрос США о поставке зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) ближнего действия Avenger. Об этом 26 октября сообщил портал Foreign Policy.

Эту информацию подтвердили два источника в конгрессе США и украинский военный чиновник. Отмечается, что эти ЗРК необходимы для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed-136, якобы использующимися Россией.

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«Мы всё время запрашиваем новые снаряды, которые имеют большую дальность и большую взрывоопасность. Они нужны нам для уничтожения русских укреплений на нашей территории», — отметил один из украинских военных.

Среди прочего Украина также запросила шведскую артиллерийскую систему Archer.

25 октября бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Запад занят поисками систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, так как пока передать нечего.

При этом в тот же день глава компании — производителя техники Raytheon Technologies Грег Хейс заявил о том, что США передали Украине два первых ЗРК NASAMS. Он уточнил, что США пока не одобрили отправку на Украину систем ПВО Patriot, несмотря на то что переговоры на эту тему ведутся регулярно.

Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки Европой систем ПВО. По его словам, Украине «жизненно важна» противовоздушная оборона. Он отметил, что системы ПВО производит как Италия, так и Франция, Германия и другие страны.

24 октября Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем ПВО. Ранее в тот же день глава минобороны Израиля Бени Ганц в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым еще раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву.

Ранее, 20 октября, газета The Washington Post сообщила, что Украине не хватает систем ПВО для обороны каждой части страны. По данным издания, большая часть украинских систем была создана еще в советское время и устарела.

16 октября представитель министерства обороны США генерал Пэт Райдер сообщал, что Киев получит американские ПВО.

Также в октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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