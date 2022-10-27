В Италии Pfizer подозревают в сокрытии от налоговой выручки в $1,2 млрд

Финансовая гвардия Италии проводит расследование в отношении фармацевтической компании Pfizer по подозрению в сокрытии прибыли в размере $1,2 млрд для уклонения от уплаты налогов. Об этом 27 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Уточняется, что итальянское отделение компании Pfizer Italia Srl могло перевести часть капитала в отделения, находящиеся в США и Нидерландах, чтобы избежать уплаты налогов, которые могут достигать 26%.

В свою очередь, представитель фармкомпании Пэм Эйзель сообщила агентству, что итальянские налоговые власти регулярно проводят проверку налогов Pfizer. По ее словам, компания только содействует подобным аудитам и расследованиям.

В 2021 году власти Италии обвинили владельцев системы онлайн-бронирования отелей Booking.com в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше €150 млн. В ходе проверок выяснилось, что счета-фактуры выставлялись без НДС.