Премьер Испании дважды перепутал Кению с Сенегалом в Найроби

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто дважды перепутал эту восточноафриканскую республику с Сенегалом, который находится на западном побережье Африки. Об этом в четверг, 27 октября пишет газета El Pais.

«Я думаю, что Испания является потенциальным союзником во многих областях, в которых мы можем работать вместе с Сенегалом для решения общих проблем, от которых страдает наше общество», — сказал Санчес.

Сразу после этих слов испанский премьер добавил, что для него большая честь быть одним из первых международных лидеров, посетивших «президента Сенегала».

Руто отнесся к ошибке с юмором и поправил Санчеса. В свою очередь, премьер-министр Испании извинился.

Как отмечает издание, встреча проходила на английском языке.

В июне президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО перепутал Швейцарию со Швецией. В этот момент он рассказывал о телефонных переговорах с главами этих стран по поводу их вступления в Североатлантический альянс и объяснил свою оговорку волнением.

Кроме того, в июне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время регулярного брифинга перепутала Бразилию с Венесуэлой. Казус случился после вопроса журналиста о президенте Бразилии Жаире Болсонару. Журналист попросил пресс-секретаря подтвердить сообщения о том, что Болсонару согласился выступить на проводимом США саммите Америк только в случае отсутствия в повестке лидера Соединенных Штатов определенных тем. Вместо того чтобы ответить на поставленный вопрос, Жан-Пьер стала размышлять о политической ситуации в Венесуэле.