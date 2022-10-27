Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Испании дважды перепутал Кению с Сенегалом в Найроби
Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Мир
Жителей Молдавии попросили не выходить на улицу в темное время из-за энергокризиса
Мир
Лукашенко призвал «Беллегпром» занять нишу ушедших из страны брендов
Мир
Зафрахтованное Nord Stream AG судно прибыло в район повреждения «Северного потока»
Мир
Der Spiegel узнал о нежелании немецких военных служить из-за ситуации на Украине
Мир
Украина попросила США о поставке ЗРК Avenger
Мир
В Японии указали на истощение США из-за поставок оружия Украине
Мир
Зеленский подписал закон об увеличении оборонного бюджета на $10 млрд
Общество
Задержан организатор убийства главы центра «Э» Ингушетии
Мир
В Гааге активисты попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой»
Происшествия
Украинские боевики третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Премьер Испании дважды перепутал Кению с Сенегалом в Найроби

Премьер Испании Санчес дважды перепутал Кению с Сенегалом в ходе выступления в Найроби
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто дважды перепутал эту восточноафриканскую республику с Сенегалом, который находится на западном побережье Африки. Об этом в четверг, 27 октября пишет газета El Pais.

Сплошные поговорки: о 2020-м словами мировых лидеров
Пандемия, Нагорный Карабах, американские выборы и другие ключевые моменты жизни планеты — в цитатах глав государств

«Я думаю, что Испания является потенциальным союзником во многих областях, в которых мы можем работать вместе с Сенегалом для решения общих проблем, от которых страдает наше общество», — сказал Санчес.

Сразу после этих слов испанский премьер добавил, что для него большая честь быть одним из первых международных лидеров, посетивших «президента Сенегала».

Руто отнесся к ошибке с юмором и поправил Санчеса. В свою очередь, премьер-министр Испании извинился.

Как отмечает издание, встреча проходила на английском языке.

В июне президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО перепутал Швейцарию со Швецией. В этот момент он рассказывал о телефонных переговорах с главами этих стран по поводу их вступления в Североатлантический альянс и объяснил свою оговорку волнением.

Кроме того, в июне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время регулярного брифинга перепутала Бразилию с Венесуэлой. Казус случился после вопроса журналиста о президенте Бразилии Жаире Болсонару. Журналист попросил пресс-секретаря подтвердить сообщения о том, что Болсонару согласился выступить на проводимом США саммите Америк только в случае отсутствия в повестке лидера Соединенных Штатов определенных тем. Вместо того чтобы ответить на поставленный вопрос, Жан-Пьер стала размышлять о политической ситуации в Венесуэле.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022