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Военкор «Известий» показал работу российской артиллерии на артемовском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага 27 октября показал, как военные РФ ведут обстрел позиций украинских боевиков при помощи артиллерии на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На кадрах видно, как российская артиллерия ведет обстрел по позициям противника, а украинские боевики отвечают им, используя западное вооружение.

«Вот так звучит натовский калибр 155 мм. Дрожит вся земля, попадают близко. Мы же продолжаем всё фиксировать», — сообщил Кулага.

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Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин отметил, что при освобождении Артемовска будет разорвана логистика Вооруженных сил Украины, что создаст удобную ситуацию для освобождения Краматорска.

24 октября Кулага сообщил, что российские войска продолжают наступать на артемовском направлении. Он отметил, что неделю ВСУ стягивали к Артемовску резервы в надежде остановить наступление российских войск. Однако в южной части города уже идет зачистка, передовые отряды продвигаются к центральным и западным районам.

Бойцы отметили в беседе с журналистом, что Артемовск обязательно будет взят. Это лишь вопрос времени.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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