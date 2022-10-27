Объем добычи золота увеличили в Якутии

В Якутии в сравнении с прошлым годом вырос объем золотодобычи. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

С января по сентябрь 2022 года на территории республики добыли 34,1 т золота. По данным республиканского министерства промышленности и геологии, это на 3,1% больше, чем в прошлом году.

«В последующем есть возможность увеличивать добычу. В первую очередь за счет того, что в прошлом году вошла в строй фабрика на крупнейшем Нежданинском месторождении золота», — заявил глава республики Айсен Николаев.

Как уточняет ИА SakhaNews, объем добычи золота в Якутии увеличен за счет работы пяти крупных предприятий на территории региона.

25 октября сообщалось, что в Якутии существенно нарастили добычу угля по сравнению с прошлым годом. При этом в республике продолжают запускать новые месторождения. В 2022 году начались работы на угольном разрезе «Сыллахский» в Нерюнгринском районе.