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Адель объявила о приостановке карьеры ради учебы

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Фото: Global Look Press/Cbs
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Певица Адель заявила о том, что намерена сделать перерыв в своем творчестве, так как хочет получить высшее образование в области английской литературы. Об этом 27 октября сообщает Daily Mail.

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«После Вегаса я очень хочу получить степень по английской литературе. Если бы я не преуспела в пении, я думаю, что точно стала бы учителем. Думаю, я была бы учителем английской литературы», — рассказала она.

Адель добавила, что очень сожалеет о том, что не поступила в университет после окончания школы, и призналась, что испытывает страсть к английской литературе.

«Я использую свою страсть к английской литературе в том, что делаю. Но даже несмотря на то что я не собираюсь устраиваться на работу после получения диплома, жалею, что не училась в университете», — рассказала она.

Певица также добавила, что намерена получать образование онлайн и получить квалификацию к 2025 году.

Ранее, 2 июля, певица Адель прервала свое выступление на большом концерте BST Festival в Гайд-парке в Лондоне, для того чтобы оказать помощь своим фанатам. Известно о том, что в ходе инцидента пострадал один фанат.

Певица Адель является лауреатом 15 премий «Грэмми» и первым музыкантом, которому удалось дважды одержать победу в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Кроме того, песня Skyfall в ее исполнении получила премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Ранее Адель не раз заявляла о паузе в музыкальной карьере. В 2012 году она прекратила деятельность из-за рождения сына, потом в 2019-м заявила, что «уходит со сцены» чтобы отдохнуть, а в 2020-м сообщалось, что певица решила завершить свою концертную деятельность.

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