В Москве решили не повышать максимальный тариф за парковку

В Москве пока не планируется увеличивать верхнюю планку тарифа за парковку в размере 450 рублей в час. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил в четверг, 27 октября.

В интервью «Москва 24» он отметил, что есть простая формула, которой власти города придерживаются: на тех парковочных местах, где уровень загрузки превышает 85%, тариф нужно повышать, а где он ниже этого показателя, тариф надо либо оставить, либо сделать его ниже.

«Эта практика у нас действует до сих пор. Соответственно, в конце года мы проанализируем все парковочные платные места по этой понятной формуле, и там, где превышение больше 85%, будет рост тарифа, но при этом максимальный уровень платы за парковку 450 рублей увеличиваться не будет», — цитирует чиновника агентство городских новостей «Москва».

Тарифы на парковку в столице устанавливаются в зависимости от загрузки улицы, сообщается на сайте kp.ru. На улицах с повышенными тарифами парковка в воскресенье платная. В дни государственных праздников на этих улицах автомобили можно оставлять бесплатно.

Все парковки Москвы будут бесплатными 4 и 5 ноября в честь Дня народного единства.

6 ноября парковки в столице будут работать по воскресному тарифу. Припарковаться бесплатно можно будет везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут платными все дни.