Военкор «Известий» показал кадры штурма позиций ВСУ под Артемовском

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 27 октября показал кадры штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как он рассказал, в штурме участвуют несколько подразделений российских сил.

«Наблюдаем за штурмом с выгодных позиций — низина обеспечивает надежное прикрытие. Разведчик всё фиксирует и при необходимости докладывает в штаб об обстановке на поле боя», — рассказал журналист.

Один из бойцов рассказал ему, что по противнику работала колонна БМП. Но бойцы уже вернулись к месту дислокации.

«Можем слышать только то, как работают ракеты. Через несколько секунд услышим, как они поразят позиции украинских силовиков», — добавил Кулага.

Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин отметил, что при освобождении Артемовска будет разорвана логистика Вооруженных сил Украины. Это позволит взять под контроль север республики. Разрыв связей ВСУ создаст удобную ситуацию для освобождения Краматорска, отметил он.

24 октября Кулага сообщил, что российские войска продолжают наступать на артемовском направлении. Он отметил, что неделю ВСУ стягивали к Артемовску резервы в надежде остановить наступление российских войск. Однако в южной части города уже идет зачистка, передовые отряды продвигаются к центральным и западным районам.

Бойцы отметили в беседе с журналистом, что Артемовск обязательно будет взят. Это лишь вопрос времени.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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