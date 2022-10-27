Реклама
Прямой эфир
Авто
Volkswagen намерен перейти на выпуск электромобилей в 2033 году
Мир
В МИДе заявили об отсутствии запроса от Киева на встречу с Лавровым
Мир
ВМС Швеции подтвердили прибытие судна под флагом РФ в район диверсии на СП
Армия
Пушилин заявил об успешном штурме ВС РФ на марьинском направлении
Мир
Захарова указала на объявление охоты на россиян в Норвегии
Мир
РФ призвала наказать виновных после нападения украинцев на россиян во Франции
Мир
СМИ сообщили о звуках взрывов в Одессе
Общество
Москвичей предупредили о барической пиле в ближайшие дни
Общество
Ректора биотехнологического университета арестовали по делу о мошенничестве
Мир
В Грузии заявили о необходимости как можно скорее остановить конфликт на Украине
Мир
Захарова заявила о намерении правительства Сунака продолжать русофобский курс
Мир
ЕС пришлось платить огромную цену за газ от альтернативных поставщиков

Богомолов прокомментировал информацию об обысках в его квартире

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Муж журналистки Ксения Собчак, режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов прокомментировал публикации о проведении в его квартире обысков и изъятии техники.

Мера отсечения: почему Ксения Собчак покинула Россию
За что задержан ее коммерческий директор, при чем здесь сама телеведущая и глава «Ростеха» Сергей Чемезов

В своем Telegram-канале он продублировал сообщение о том, что его якобы отрезали от всех инструментов связи с внешним миром после проведенного в его квартире обыска.

В сообщении отмечалось, что «такая основательная зачистка нивелирует любую попытку выбраться за пределы страны».

«Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки», — написал Богомолов в ответ на это сообщение.

Он также выложил фотографию своего ноутбука с открытым на нем файлом с пьесой в подтверждение того, что у него не изъяли технику.

Накануне стало известно, что Собчак уехала в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В то же время в загородном доме журналистки в Подмосковье прошел обыск, а ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве.

По версии следствия, он и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский хотели получить 11 млн рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Как сообщалось, Собчак стала подозреваемой по делу.

Сама же Собчак назвала недоразумением арест ее коммерческого директора и выразила надежду, что в ближайшее время «во всем быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022