Богомолов прокомментировал информацию об обысках в его квартире

Муж журналистки Ксения Собчак, режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов прокомментировал публикации о проведении в его квартире обысков и изъятии техники.

В своем Telegram-канале он продублировал сообщение о том, что его якобы отрезали от всех инструментов связи с внешним миром после проведенного в его квартире обыска.

В сообщении отмечалось, что «такая основательная зачистка нивелирует любую попытку выбраться за пределы страны».

«Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки», — написал Богомолов в ответ на это сообщение.

Он также выложил фотографию своего ноутбука с открытым на нем файлом с пьесой в подтверждение того, что у него не изъяли технику.

Накануне стало известно, что Собчак уехала в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В то же время в загородном доме журналистки в Подмосковье прошел обыск, а ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве.

По версии следствия, он и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский хотели получить 11 млн рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Как сообщалось, Собчак стала подозреваемой по делу.

Сама же Собчак назвала недоразумением арест ее коммерческого директора и выразила надежду, что в ближайшее время «во всем быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь»