Стали известны сроки завершения подачи заявок на гранты для НКО от «Столото»

Российские некоммерческие организации и благотворительные фонды могут до 3 ноября подавать заявки на участие во втором этапе ежегодного конкурса на получение грантов от распространителя гослотерей «Столото».

После поступления заявки через сайт stoloto.ru, ее рассматривает cовет по благотворительной деятельности «Столото». О результатах конкурса объявят 3 декабря.

«Традиционно большинство заявок на участие в конкурсе грантов от «Столото» приходит в последнюю неделю», — рассказала директор по спонсорству и КСО S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман. По ее словам, в связи с тем, что сейчас многие фонды и организации остались без поддержки со стороны бизнеса, «помощь тем, кто занимается проблемами детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и людей пожилого возраста, особенно важна». «Именно поэтому «Столото» планирует распределить средства, выделенные на конкурс, между несколькими проектами, чтобы оказать помощь по разным направлениям наиболее широкому кругу нуждающихся в поддержке», — подчеркнула Тубман.

Первый конкурс грантов для некоммерческих и общественных организаций, учреждений и фондов «Столото» провел в прошлом году. В 2022-м конкурс проходит в два этапа, первый состоялся во II квартале года. Из 89 заявок в итоге было отобрано четыре. Победителями стали Фонд борьбы с лейкемией (Москва), Центр по предоставлению госуслуг в сфере социальной защиты населения города Инты (Республика Коми), Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Волгоградская область) и фонд помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Дети.мск.ру» (Москва). Данные организации получили гранты в размере 500 тыс. рублей.

В пресс-службе «Столото» отметили, что общая сумма, выделенная компанией для победителей в этом году, составит 4 млн рублей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.