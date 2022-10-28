Потолок сцен

Отсутствие официальных сообщений об уровне предельной цены на российскую нефть явно свидетельствовало, что у инициаторов введения потолка не все было просчитано и готово к воплощению столь амбициозной идеи, лишним подтверждением чего стала распространенная Bloomberg информация о планах администрации президента США Джо Байдена смягчить условия применения ограничений.

Как сообщило агентство, «вместо лишения Кремля нефтяных доходов путем введения жесткого ограничения на цены… Соединенные Штаты и Европейский союз, вероятнее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей ценой, чем предполагалось», так как только страны G7 и Австралия дали свое согласие на применение ограничений.

Хотя идея ограничить цены на нефть витает в воздухе с конца июня. В Китае, крупнейшем импортере черного золота в мире, заявили, что в этом вопросе будут руководствоваться интересами страны. Поднебесная потребляет порядка 11 млн баррелей в сутки, а весь мир — около 100 млн. Индии, которой пророчат двукратный рост потребления нефти к 2030 году, нужно до 7,2 млн баррелей в сутки. И эта страна тоже не присоединилась к западной коалиции. А без этих двух крупнейших импортеров говорить о введении каких-либо потолков нет никакого смысла, тем более что поставки российской нефти в эти страны растут, учитывая дисконт, с которым торгуется российский энергетический ресурс.

Только в сентябре поставки черного золота из России в Китай увеличились на 22%. Скидка на Urals (основной экспортный сорт отечественной нефти) составляла $18–25 за баррель.

Запад долго не мог назвать предельную цену, желая и ограничить доходы Москвы, но в то же время не создать на рынке дефицита энергоресурсов. Стоит напомнить, что ныне покойный экс-глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявлял в этом году о том, что мир не сможет найти замену объемам российской нефти и нефтепродуктов, суммарный экспорт которых ранее составлял до 8 млн баррелей в сутки.

Поэтому, чтобы сохранить поставки, администрация США при определении предельной цены учитывала, что это значение должно покрывать производственные затраты России и стимулировать продолжение нефтедобычи в стране. При этом более ранний план, представленный министерством финансов США, предполагал введение потолка в диапазоне от $40–60 за баррель.

Позднее министр финансов США Джанет Йеллен выступила с инициативой установить предельный уровень порядка $60. А советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призывает ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне $10–20 за баррель.

Однако президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что наша страна не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Понятно, в Вашингтоне опасаются, что введение более низкого ценового предела на российскую нефть приведет к ограничению Москвой экспорта черного золота на мировые рынки, а это спровоцирует новый скачок котировок. В США вопрос подорожания бензина в последние месяцы стоит очень остро, и многие аналитики называют его одним из наиболее уязвимых мест Демократической партии США в преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов.

Кроме того, на Капитолийском холме не могли не отметить и то, что Россия может получить доступ к альтернативным судам и страховым услугам. Согласно плану по введению потолка цен на нефть из РФ, компании, которые страхуют отечественные нефтяные грузы по ценам, превышающим предельные, будут подпадать под новые санкции ЕС. Они включают запрет на судоходство и положение, запрещающее судам получать доступ к европейским сервисам для всей нефти независимо от ее происхождения.

Но, во-первых, Россия для экспорта нефти в Азию уже закупила 240 танкеров, которые ранее перевозили иранскую и венесуэльскую нефть. К тому же о намерении РФ стимулировать развитие собственного флота для перевозки углеводородов ранее заявил вице-премьер Александр Новак. Во-вторых, крупные импортеры нефти стали заявлять о том, что продолжат закупать нефть у России. Например, министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что при необходимости страна способна закупать и транспортировать российскую нефть без западного финансирования или страхования. И это государство на 98% зависит от импорта черного золота.

Понятно, что несостоятельность и непродуманность идеи введения потолка цен на российскую нефть заставила инициаторов пересмотреть свою жесткую позицию. Последним предельным уровнем, о котором писало агентство Reuters со ссылкой на свои источники, был диапазон $63–64 за баррель. И тут складывается впечатление, что на Западе пытаются подогнать потолок под комфортную для Москвы цену.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак назвал таковой $70 за баррель. А согласно прогнозу социально-экономического развития страны на ближайшую трехлетку, в следующем году цена на нефть ожидается на уровне $70,1, в 2024-м — $67,5, в 2025-м — $65.

Поэтому, чтобы в который раз не стрелять себе в ногу, англосаксы будут подводить потолок цен на российскую нефть к формуле Brent минус дисконт на Urals. Таким образом, «Большая семерка» расписывается в том, что никакой предельной стоимости черного золота из РФ создать не удалось. Как говорится, бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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