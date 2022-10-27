Президент России Владимир Путин предотвратил план США, который стремился оставить Москву без выхода к Черному и Средиземному морям. Об этом 25 октября заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

В статье на своем сайте он напомнил, что США планировали лишить Россию выхода к двум морям, пока Москва на протяжении долгих лет арендовала военно-морские базы в Крыму. Отмечается, что после государственного переворота в Киеве Путин увидел опасность для России, так как новое правительство могло аннулировать договоры об аренде баз.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — считает Робертс.

Он также назвал правильным решение Путина о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, так как 97% жителей полуострова поддержали вхождение в Россию, поэтому «Путин принял запрос».

26 октября обозреватель журнала The New Yorker предположил, что спецоперации России по защите Донбасса можно было бы избежать, если Запад признал бы Крым частью РФ.

В конце июня член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» заявил, что в Крыму подсчитывают сумму ущерба от действий Украины и мирового сообщества на полуострове. По его словам, Госсовет на протяжении последних двух лет готовил иск к Украине за ущерб, нанесенный при осуществлении транспортной, водной и энергетической блокады полуострова.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. РФ неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.