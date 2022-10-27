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Медики доказали большую опасность вейпов по сравнению с курением

Ученые из США пришли к выводу, что курение вейпов увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Длительное использование электронных сигарет, или вейпинга, значительно ухудшает функции кровеносных сосудов организма, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения США, исследование которых 26 октября опубликовано в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

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«Кроме того, мы обнаружили, что электронные сигареты оказывают вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему способами, отличными от тех, которые вызываются табачным дымом. Иначе говоря, сигареты и электронные испарители могут вызывать разные заболевания сердечно-сосудистой системы», — цитирует заявление «Газета.Ru».

Научные работы проводилось на образцах крови 120 добровольцев, в которую входили пользователи электронных сигарет, обычные курильщики и некурящие. Позже образцы были исследованы в лаборатории.

Специалисты обнаружили, что кровь тех, кто предпочитает электронные сигареты, и простых курильщиков вызвала значительно большее снижение выработки оксида азота клетками кровеносных сосудов, чем кровь некурящих. Кроме того, у вейперов также была зарегистрирована большая проницаемость клеток кровеносных сосудов, чем кровь курильщиков, и тех, кто не употребляет табак.

Ранее, 8 июля, руководитель федерального центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава Российской Федерации Маринэ Гамбарян рассказала, что в результате курения вейпа у человека страдают не только легкие, но и сердечно-сосудистая система, из-за которой вейперам могут грозить инсульты, ишемическая болезнь сердца или сердечные приступы.

Врач также напомнила, что в жидкостях для вейпов содержатся вещества, которые оказывают негативное воздействие на здоровье легких.

До этого, 20 января, врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин выступил против инициативы о запрете продажи вейпов. Он подчеркнул, что электронные системы доставки никотина менее вредны по сравнению с обычными сигаретами.

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