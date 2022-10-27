Адвокат разъяснил правила депортации в случае решения Литвы выслать Собчак

Если власти Литвы примут решение о том, что не готовы оставить журналистку и телеведущую Ксению Собчак в стране из соображений безопасности, ее депортируют в одну из стран, гражданкой которых она является. Адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов разъяснил правила этого процесса в четверг, 27 октября.

Таким образом, Собчак могут выслать либо в Россию, либо в Израиль. Правозащитник уточнил, что именно Литва будет решать, в какую страну депортировать журналистку.

«Возможно, власти могут учесть ее пожелания. Кроме того, если у нее и правда есть израильский паспорт, посольство этой страны может подключиться к процедуре и настоять на том, чтоб их гражданку депортировали именно в Израиль», — допустил Карабанов разговоре с Lenta.Ru.

Ранее в этот день министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решение властей о допуске в страну Собчак может быть пересмотрено, пишет «Москва 24».

Он отметил, что Собчак не внесена в санкционные списки ЕС, Великобритании и США, но это не значит, что предпосылок для такого решения не может быть.

По словам главы МИДа, такие предпосылки могут появиться при оценке угрозы национальной безопасности, исходящей от нахождения иностранного гражданина в Литве.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Собчак в лицемерии, после того как глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил о том, что телеведущая въехала в страну по израильскому паспорту, сообщает телеканал «360».

Накануне стало известно, что Собчак уехала в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В то же время в загородном доме журналистки в Подмосковье прошел обыск, а ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве, сообщает телеканал «Звезда».

По версии следствия, он и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский хотели получить 11 млн рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». По информации ТАСС, подозреваемой по делу стала и Собчак.