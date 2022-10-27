Две камеры фиксации нарушений ПДД установили на переходах в Тюмени
В Тюмени на двух пешеходных переходах смонтировали камеры фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Оборудование установили на нерегулируемых переходах на улице Щербакова, 207 и Перекопской, 37. Камера на первом из них зарегистрировала уже 30 нарушений ПДД, пишет Megatyumen.ru.
«До конца этого года в городе установят еще одну камеру, фиксирующую непредоставление преимущества пешеходам, — на ул. Щербакова, 84», — говорится в сообщении ГИБДД.
Как уточняет портал «Наш город», с начала года на территории Тюменской области зафиксировано 394 наезда на пешеходов. Погибли 21 человек, пострадали 390. При этом 102 наезда произошло на нерегулируемых пешеходных переходах. В этих ДТП один человек погиб, еще 101 пострадал.