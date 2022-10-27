МИД РФ заявил, что используемые на Украине спутники США могут стать целью для удара

Используемые на Украине спутники США могут стать целями для ответного удара в случае их задействования в рамках конфликта. Об этом 26 октября заявил заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

«В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», — добавил он.

Кроме того, Воронцов отметил, что в ходе событий на Украине была выявлена опасная тенденция. По его словам, США и их союзники используют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах, в том числе коммерческой.

Ранее в этот день Воронцов заявил, что реализация западными странами во главе с США установок на размещение оружия в космосе и «использование космического пространства для ведения боевых действий» для своего доминирования в мире вызывает беспокойство и угрозу. При этом он подчеркнул, что на данном этапе гонки вооружений в космосе избежать еще возможно.

Также Воронцов заявил, что Россия и ряд стран в ООН выступают за начало переговоров по юридически обязывающему документу о недопущении гонки вооружений в космосе. Среди стран, выступивших за начало переговоров, также были Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия, добавил он.

В августе замглавы российской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов предупредил о размещении США ядерного оружия в космосе. Он отметил, что американцы и их союзники категорически отказывались вести разговор о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 августа отметил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

Еще в январе официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационным документ НАТО о политике в космосе.

17 января НАТО опубликовало документ под названием «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе». Согласно ему, альянс планирует проводить в космическом пространстве военные учения «для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников».