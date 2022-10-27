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Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ и наемников на купянском направлении

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ВС РФ отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников на купянском направлении. Об этом в четверг, 27 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВСУ атаковали позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области силами двух ротных тактических групп. Кроме того, в атаке участвовали наемники.

«Все атаки отражены», — подчеркнул Конашенков.

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Так, ВС РФ ликвидировали 60 военнослужащих ВСУ, один танк, шесть боевых бронированных машин, а также три пикапа.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении ВСУ предприняли пять попыток атаковать позиции российских войск на узком фронте в направлении села Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР), все они были отражены.

Конашенков отметил, что в нападении участвовали 500 человек: батальонная тактическая группа и рота иностранных наемников.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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