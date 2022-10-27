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Власти Киева сообщили о 30-процентном дефиците электричества в городе

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Нехватка электричества в Киеве на фоне повреждения инфраструктуры достигла 30%, экстренные отключения ужесточаются. Об этом 27 октября сообщают власти города в Telegram-канале.

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«Из строя выведен ряд критически важных объектов страны. В результате в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания «Укрэнерго» вводит беспрецедентные экстренные ограничения», — указано в сообщении.

Администрация города также отметила, что ранее составленные графики стабилизационного отключения энергии больше не актуальны и скоро будут введены более жесткие меры.

Ранее, 27 октября, в «Укрэнерго» сообщили о том, что в центральных областях Украины повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. В компании заявили, что ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергетической инфраструктуре страны.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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