Более 100 млн рублей готовы выделить на реконструкцию дамбы в Тюмени
В Тюмени планируют реконструировать водозаградительную дамбу, расположенную на улице Судостроителей. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на аукцион по поиску подрядчика, опубликованный на портале госзакупок.
«Договор должен быть выполнен за 434 календарных дня с даты начала исполнения контракта», — говорится в документации.
Максимальная стоимость контракта составит 106,214 млн рублей. На данный момент прием заявок от подрядчиков уже завершен, идет работа комиссии.
Ранее сообщалось, что масштабную реконструкцию международного аэропорта Рощино запланировали власти Тюменской области. Подрядчика выберут 2 ноября. Стоимость контракта — около 8 млрд рублей.