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Volkswagen намерен перейти на выпуск электромобилей в 2033 году
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Volkswagen намерен перейти на выпуск электромобилей в 2033 году

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Фото: Autonews Europe
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Немецкий концерн Volkswagen намерен отказаться от производства машин с традиционными двигателями в Европе, чтобы полностью перейти на выпуск электромобилей к 2033 году. Об этом 26 октября сообщило издание Autonews Europe.

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Начиная с 2033 года на европейском рынке будут продаваться только полностью электрические модели Volkswagen, рассказал изданию руководитель компании Томас Шефер.

Он отметил, что к 2026 году Volkswagen намерен представить 10 новых электромобилей, включая самые доступные модели линейки, которые будут стоить €25 тыс. (около 1,55 млн рублей).

Эксперты предполагают, что ими станут хетчбэк ID1 и кроссовер ID2.

Кроме того, в 2023 году будет проведен рестайлинг модели ID3, первого серийного электромобиля марки. Параллельно с ним будет вестись активная работа над версией ID3 в виде кроссовера.

Гендиректор Volkswagen также отметил, что в ближайшем будущем весь концерн пересмотрит производственную стратегию. Вместо выпуска моделей разных брендов на разных предприятиях Volkswagen Group перейдет к «платформенному мышлению» — технически близкие автомобили будут собирать на одном заводе.

При производстве массовых марок концерна, таких как Volkswagen, Seat, Skoda и коммерческих автомобилей на их базе, компания займется снижением общего количества моделей, что должно привести к повышению прибыльности, которая должна вырасти к 2025 году на 8%.

«Делайте меньше, но лучше», — напутствовал коллег Томас Шефер.

23 сентября в рамках выставки IAA Transportation 2022 в немецком Ганновере были подведены итоги конкурса на звание минивэна года (International Van of the Year). Первое место занял электрический Volkswagen ID.Buzz. Силовая установка минивэна состоит из одного электромотора, известного по моделям Volkswagen ID.3 и ID.4. Электродвигатель развивает 204 л. с., что позволяет разгоняться машине на электротяге до максимальных 145 км/ч. Батарея емкостью в 77 кВтч обеспечивает электрокару запас хода в 400 км. Главным преимуществом электромобиля ID.Buzz стало большое количество специальных версий модели.

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