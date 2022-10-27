Песков опроверг передачу Путиным особого послания Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау

Президент РФ Владимир Путин не передавал лидеру Украины Владимиру Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом 27 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече лидеров в Москве российский лидер донес до гвинейского лидера свою позицию по Украине. Он подчеркнул, что специфического послания в данном случае не было.

«Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты и что он позицию Путина донесет до украинской стороны», — прокомментировал Песков.

В среду в ходе встречи с президентом Гвинеи-Бисау Путин рассказал, как в марте шли переговоры между Россией и Украиной и как работали команды переговорщиков, сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что был готов текст совместного заявления и найден очень сложный баланс, но украинская сторона внезапно вышла из хода переговоров. Песков указал, что впоследствии Киев даже дополнил нежелание вести диалог с Москвой законом, который запрещает вести переговоры лично с президентом РФ.

«При этом президент подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от согласованных пониманий произошли явно по указу Вашингтона, это очевидно», — указал пресс-секретарь.

Однако Песков подчеркнул, что Россия готова к переговорам и не меняет позиции.

25 октября президент Гвинеи-Бисау в ходе встречи с президентом РФ заявил, что он надеется на восстановление диалога между Россией и Украиной. Эмбало также отметил, что рассчитывает обсудить вопросы безопасности в Западной Африке.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным в ответ на вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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