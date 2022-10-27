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В МИДе заявили об отсутствии запроса от Киева на встречу с Лавровым
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В МИДе заявили об отсутствии запроса от Киева на встречу с Лавровым

Захарова: Москва не получала запрос от Киева на встречу с Лавровым на полях каких-либо мероприятий
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Москва не получала официальных запросов от Киева на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях каких-либо международных мероприятий. Об этом заявила в четверг, 27 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Официальных запросов от украинской стороны на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях каких-либо или каких бы то ни было мероприятий к нам не поступало», — сказала она на брифинге.

Ранее, 13 октября, Лавров заявил, что Россия не будет бегать за Западом для диалога по Украине, но готова рассмотреть сигнал от Вашингтона о начале переговоров, когда такой поступит. Он напомнил, что Москва уже откликалась на предложение переговоров и в конце марта в Стамбуле на основе предложения украинской стороны удалось достигнуть результата. Он предположил, что Киев получил указание прекратить переговоры из-за плохой переговорной позиции.

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24 сентября глава МИДа РФ высказал мнение, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

До этого, 16 сентября, президент России Владимир Путин указал на то, что украинский лидер Владимир Зеленский не готов к переговорам с Россией. Он подчеркнул, что Киев надеется решить проблему военным путем. Между тем, как заявил российский лидер, Россия сделает всё для того, чтобы украинский конфликт прекратился как можно скорее.

В августе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал возможные переговоры с РФ смертным приговором для Киева. Сам Зеленский тогда заявлял, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими после 24 февраля территории.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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