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Карта спецоперации на Украине 27 октября

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 октября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки на Купянском направлении ВСУ предприняли провальную попытку наступления, атаки отражены. Уничтожено до 60 боевиков. На краснолиманском направлении украинские националисты также пытались прорвать оборону войск РФ, но не смогли, ликвидировано более 120 военных ВСУ.

Кроме того, в Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов, в Запорожской области сбиты вертолет Ми-8 ВСУ и 4 беспилотника ВСУ, а также 6 снарядов РСЗО HIMARS.

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