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Москвичей предупредили о барической пиле в ближайшие дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшие дни в Москве будут наблюдаться резкие изменения давления, также известные как барическая пила. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«При стремительной смене воздушных масс ожидаются резкие изменения атмосферного давления с 752 мм рт. ст. в пятницу до 734 мм рт. ст. в воскресенье, а дальше — снова сильный рост. Такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — предупредил он в Telegram.

По его словам, 31 октября прекратится глубокая осень и начнется предзимье.

27 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам необычно теплые выходные. По его словам, в субботу, 29 октября, ожидается +10...+11 градусов, а 30 октября температура достигнет +12 градусов.

Также накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что жителей Москвы и столичного региона к концу текущей недели ожидает существенное потепление, в связи с чем вероятность появления снега, в том числе мокрого, исключена.

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