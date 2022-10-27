ВМС Швеции подтвердили прибытие судна под флагом РФ в район диверсии на СП

Гражданское судно «Нефрит» под российским флагом прибыло в район диверсии на газопроводе «Северный поток» (СП). Об этом 27 октября шведской газете Aftonbladet сообщили в ВМС Швеции.

Как пояснил глава отдела связи ВМС страны Йимми Адамссон, судно зафрахтовано консорциумом, которому принадлежит трубопровод.

По его словам, в этом районе также находятся несколько шведских военных кораблей.

«Мы там, и они там. Это не так драматично. Им не нужно разрешение шведских властей для проведения расследования в шведской экономической зоне», — пояснил Адамссон.

Накануне, 26 октября, Вооруженные силы (ВС) Швеции сообщили, что в течение текущей недели будут проводить дополнительное обследование морского дна в районе диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2). Как отмечалось, обследование проводится по собственной инициативе вооруженных сил и не является частью уголовного расследования.

В этот же день сообщалось, что Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать результаты расследований по СП и СП-2, пока не получат неопровержимых доказательств.

Ранее, 21 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию на СП. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» каким-то образом взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по словам пресс-секретаря, многих в европейских странах удивит, если она будет установлена и предана огласке.

На газопроводах СП и СП-2 26 сентября было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены из-за взрывов. При этом главный специалист инженерной компании COWI в Дании Стен Уссинг 18 октября выразил мнение, что поврежденный газопровод «Северный поток» возможно отремонтировать за несколько месяцев.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года.

Позже, 14 октября, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у РФ есть разведданные по диверсиям на СП, произошедшим в сентябре этого года, но не уточнил, какие.