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Ректора биотехнологического университета арестовали по делу о мошенничестве

Ректор Российского биотехнологического университета Балыхин арестован по подозрению в мошенничестве
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Фото: ТАСС/Саша Савельева
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Головинский суд Москвы заключил под стражу ректора Российского биотехнологического университета (РБУ) Михаила Балыхина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в пресс-службе суда.

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«Судом удовлетворено ходатайство следователя в отношении ректора РБУ Михаила Григорьевича Балыхина об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 декабря», — сказали в суде.

Балыхин подозревается в совершении преступления, попадающего под юрисдикцию ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание до 10 лет колонии.

Подробности уголовного дело в суде не уточнили, пояснив, что расследованием дела занимается УВД по САО ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что экс-преподавателю Московского физико-технического института (МФТИ), гражданину США Эрику Кримеру грозит заочный арест по делу о наркотиках. Правоохранители нашли при обыске в его доме 0,94 г мефедрона. Кример признал вину, его оставили под подпиской о невыезде, однако позднее он скрылся.

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