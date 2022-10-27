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В Германии собрались судить антифашистов за позицию по «Азову»

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В Германии судят антифашистов, доказывавших приверженность группировки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) идеологии неонацизма. Об этом 27 октября сообщила Ассоциация по борьбе с дискриминацией и изоляцией русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

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По ее информации, прокуратура в одно и то же время возбудила уголовные дела о распространении символики нацизма в нескольких федеральных землях Германии. Одна из обвиняемых уже приговорена к 40 дням исправительных работ.

Фигурантами дел стали участники интернет-дискуссии об украинском отдельном отряде специального назначения «Азов». Они выкладывали фото его бойцов с флагом Третьего рейха. Участники дискуссии пытались доказать оппонентам, что наличие символики нацистской Германии на фотографии свидетельствует о присутствии на Украине неонацизма.

Однако ни прокуратура, ни суд не приняли во внимание контекст дискуссии и постановили изъять фотографию из социальных сетей, продолжив тем самым преследовать антифашистов.

«Это вызывает сильную тревогу. Руками правосудия пробуют задушить антифашизм и право людей на выражение своего мнения. Историческая ответственность Германии не позволяет манипулировать правосудием в интересах отдельной группы лиц. Правдивая информация должна вызывать открытую дискуссию в обществе. Антифашизм является и будет являться нашей безусловной ценностью», — заявил председатель правления VADAR Ульрих Ойме.

Он отметил, что обратится к депутатам бундестага, чтобы разобраться в возникшей ситуации.

VADAR была создана в конце июня 2022 года группой политиков во главе с экс-депутатом бундестага Ойме для отстаивания интересов русскоязычного населения Германии на фоне возросшей русофобии после начала событий на Украине.

19 сентября посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, однако полностью она не изжита. Дипломат отметил, что политики и правоохранительные органы осознали опасность тенденции и теперь вынуждены обращать внимание на дискриминацию и угрозы в адрес русскоязычных граждан.

Ранее, 15 сентября, VADAR направила открытое обращение в МВД ФРГ с призывом создать специальное подразделения для предотвращения преступлений на почве русобофии в интернете. VADAR подчеркивает, что с 24 февраля русскоязычные жители Германии подвергаются открытой и массовой травле в интернете: людей терроризируют, им угрожают расправой и смертью.

Месяцем ранее VADAR обратилась в прокуратуру Берлина из-за надписи «Рубить русских детей», появившейся возле школы в столице Германии. Надпись расценили как призыв к терроризму. Общественники указали, что культурные обмены и культура в целом должны оставаться вне политики.

До этого, 30 июня, депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт выразил мнение, что всплески русофобии в ФРГ связаны с проводимой политикой страны, а также нагнетанием через проправительственные СМИ.

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