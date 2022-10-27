Минобороны РФ сообщило о сбитом под Запорожьем вертолете Ми-8 ВСУ

Украинский вертолет Ми-8 был сбит российскими военными в Запорожской области. Об этом 27 октября сообщили в Минобороны России.

Вертолет был сбит в районе Новотроицкого.

«В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Также отмечается, что в Днепропетровской области Украины уничтожен завод по производству твердого ракетного топлива, взрывчатки и порохов.

Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Львово Херсонской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.

Кроме того, российские военные со сорвали наступление на николаево-криворожском направлении, отбросив вооруженные силы Украины (ВСУ) на исходные рубежи и уничтожив более 60 человек.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ и два танка на краснолиманском направлении. Также ликвидированы пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

25 октября в Минобороны РФ сообщили об уничтожении более 120 украинских военных на краснолиманском направлении. Также были ликвидированы три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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