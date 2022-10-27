В Сети набирает популярность флешмоб «Супер Дед»

В социальной сети «ВКонтакте» (VK) набирает популярность флешмоб #СуперДед, запущенный после премьеры одноименного экспериментального сериала о взрослых, созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как говорится в пресс-релизе, поступившим в «Известия», в рамках флешмоба пользователи социальной сети рассказывают о суперспособностях своих дедушек, делятся историями и фотографиями из их жизни. За несколько недель под официальным хэштегами #СуперДед и #НайтиНастоящее оставили больше тысячи постов.

«К акции присоединились пранкеры Вован и Лексус, популярные блогеры, в том числе, Алексей Столяров, Татарка FM, Мару Ору, депутаты Госдумы Борис Чернышов, Яна Лантратова и Артем Кирьянов, юморист, известный актёр озвучивания и дубляжа Карен Арутюнов, музыкант Макс Простор», — говорится в сообщении.

Принять участие во флэшмобе может каждый. Для этого необходимо опубликовать фото дедушки или совместное с ним фото в любой социальной сети и рассказать, в чем его особенность и суперсила под хэштегами #СуперДед и #НайтиНастоящее.

Показ первых двух серий первого в России экспериментального non-fiction сериала «Супер Дед» состоялся на российском стриминговом видеосервисе Okko 13 сентября. Это художественно-документальный сериал о взрослых людях, которые вдохновляют своим примером, приглашая к диалогу молодое поколение. Его прообразом стал молодой журналист Глеб, стремительно разочаровывающийся в жизни и людях.

Героями проекта стали 8 супердедушек со всей России. Своим примером они показывают потерявшейся в гигабайтах контента молодежи, какой активной и наполненной может быть жизнь вне зависимости от возраста и других условных обстоятельств.

Проект создан при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Сериал стал первым подобного рода экспериментом в российском кинематографе. Для зрителя он станет совершенно новым форматом кино.